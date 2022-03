Ukraine : Les forces russes encerclent Kiev et bloquent Marioupol

Les forces russes sont positionnées autour de Kiev samedi matin et «bloquent» Marioupol, où des milliers de personnes subissent un siège dévastateur, dans le sud de l’Ukraine, pays bombardé depuis plus de deux semaines.

Après douze jours de siège, Marioupol, port stratégique, se trouve sans eau, sans gaz, sans électricité, sans communications, et on y voyait ces derniers jours des gens se battre pour de la nourriture. Une situation «quasi désespérée», a alerté Médecins sans frontières (MSF).

Catastrophe humanitaire

Kiev, «symbole de la résistance»

Pression économique

Le camp occidental continue d’accroître la pression économique sur Moscou, en ouvrant la voie à des tarifs douaniers punitifs et en asséchant les échanges avec le pays. L’Union européenne et le G7 se sont joints à Washington pour révoquer le statut dit de «nation la plus favorisée» dont bénéficie Moscou, qui facilite le libre-échange de biens et services.