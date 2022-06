Ukraine : Les forces russes quittent la stratégique île aux Serpents

L’évacuation ravive l’espoir d’une réouverture de la voie maritime dans l’ouest.

Son de cloche différent à Kiev, où le chef de l’armée ukrainienne a félicité «les défenseurs de la région d’Odessa» d’avoir contraint les forces ennemies, «incapables de résister au feu de notre artillerie», à se retirer. Depuis des semaines, l’îlot stratégique au large des côtes occidentales de l’Ukraine et orientales de la Roumanie, était sous le feu des canons, missiles et frappes aériennes. Selon le commandement sud de l’armée ukrainienne, il était jeudi «en feu» et des explosions s’y faisaient toujours entendre.