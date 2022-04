Guerre en Ukraine : Les forces russes se renforcent dans le Donbass, met en garde le Pentagone

Selon un haut responsable de la Défense américain, l’armée russe se concentre près des villes ukrainiennes d’Izioum et de Donetsk. Mais elle n’a pas encore entamé son offensive.

Les forces russes se renforcent autour du Donbass, et notamment près de la ville stratégique d’Izioum, a indiqué lundi un haut responsable du Pentagone. Mais elles n’ont pas encore entamé leur offensive pour prendre le contrôle total de cette région de l’est de l’Ukraine.

«Nous avons constaté des efforts des Russes pour se réapprovisionner et se renforcer dans le Donbass», a déclaré à la presse ce responsable ayant requis l’anonymat, mentionnant notamment une colonne de chars au nord d’Izioum. Le Pentagone estime que cette colonne de chars comprend des éléments de commandement et de contrôle, un bataillon de soutien de maintenance d’hélicoptères et un bataillon de logistique pour l’infanterie, a-t-il précisé à la presse.