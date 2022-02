Guerre en Ukraine : Les forces russes viseraient aussi des zones civiles

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme ce vendredi matin que Kiev est la cible de tirs de missile et que des zones d’habitations sont ciblées.

Missiles sur la capitale

«La Russie devra nous parler tôt ou tard. Parler de la manière dont on pourra mettre fin aux combats et arrêter l’invasion. Plus tôt cette conversation commence, et plus réduites seront les pertes pour la Russie elle-même», a assuré Volodymyr Zelensky.