Himalaya : Les forêts du Népal transformées en brasiers

La qualité de l’air à Katmandou a été classée mardi comme la pire au monde en raison des incendies que connaît le pays, les pires depuis une décennie.

Le porte-parole de l’Autorité nationale de réduction et de gestion des risques de catastrophes, Uddav Prasad Rijal, a déclaré que le nombre de feux de forêt signalés cette saison était le plus élevé depuis la création des registres les répertoriant, il y a neuf ans. Les pompiers s’efforçaient de maîtriser les flammes, ont indiqué des responsables.

14 fois plus nombreux qu’en 2020

Plus de 2700 feux de forêt ont été signalés dans le pays depuis novembre, soit 14 fois plus qu’à la même période l’an passé. Selon Uddav Prasad Rijal, la saison hivernale entre novembre et février a été plus sèche que d’habitude, ce qui a accru le risque. Les agriculteurs ont également brûlé des parties de terres boisées pour faire pousser de l’herbe afin de nourrir leur bétail, a-t-il ajouté.