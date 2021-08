Niger : Les fortes pluies font 55 morts et plus de 53’000 sinistrés

Au Niger, la saison des pluies qui dure de juin à août ou septembre est régulièrement meurtrière. Ce jeudi, le pays dénombrait 55 morts.

Les fortes pluies qui tombent au Niger depuis juin, ont fait 55 morts et plus de 53’000 sinistrés, la capitale Niamey n’étant pas épargnée, ont indiqué, jeudi, les autorités de ce pays sahélien au climat habituellement très sec. Un précédent bilan officiel faisait état fin juillet de 35 morts et 24 blessés et 26’532 personnes sinistrées à travers tout le pays.