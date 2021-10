E-sport  – Les Fortnite Champion Series sont plus intenses que jamais

Les saisons des Fortnite Champion Series se suivent et ne se ressemblent pas. Après un mois de pause, la compétition phare d’Epic Games a fait son retour ce week-end dans un format ultra-intensif: seulement deux tours de qualifications au lieu de trois, pour des demies et une grande finale rassemblées fin octobre. Pour lancer cette reprise, c’est le trio du Danois ThomasHD qui s’est imposé en finale dimanche, parmi la quasi-totalité du gratin européen.

Compétition acharnée

Aux côtés de son compatriote Anas et du Serbe Queasy, le joueur de Gamma Gaming a ainsi ravi la première place in extremis lors de la dernière manche, après une Victoire Royale en entame de jeu. Malgré 175 points, les vainqueurs ont dû faire face à une concurrence féroce. À commencer par celle de la team du Vaudois 4zr, qui a longtemps fait la course en tête avant de terminer 2e. Le Romand Slovay a lui aussi décroché son ticket pour la grande finale en se classant 5e avec sa formation, derrière la team de la superstar MrSavage (3e) et celle du Finlandais Raifla (4e).