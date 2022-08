Royaume-Uni : Les fouilles à nu de mineurs par la police de Londres dénoncées

La commissaire à l’enfance pour l’Angleterre a exprimé lundi son inquiétude devant l’ampleur du recours par la police de Londres aux fouilles à nu sur des mineurs: 650 en deux ans et majoritairement sur des adolescents noirs.

«Pratique intrusive et traumatisante»

Entre 2018 et 2020, environ 650 jeunes de 10 à 17 ans ont été soumis à ce type de fouilles à corps, selon les chiffres rendus publics lundi. 58% d’entre eux ont été décrit par les policiers comme étant noirs, et plus de 95% étaient des garçons. Dans 23% des cas, la fouille a eu lieu sans la présence d’un adulte tiers, comme c’est pourtant requis par la loi sauf urgence.