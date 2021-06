Canton de Vaud : Les fourmis sont partout, faute à un printemps «pourri»

Dans le canton de Vaud, les demandes pour déloger les insectes sont en hausse. La météo de ces dernières semaines serait en cause.

Une des causes les plus probables serait celle des conditions météorologiques. «Les fourmis ont un comportement un peu inhabituel à cause du printemps pourri», explique Gérard Cuendet, biologiste et désinsectiseur chez Zoocontrol. Les «années à fourmis» sont généralement le résultat d’un mois de mai moche, suivi d’une chaleur soudaine, confirme Déborah Sauge, directrice technique chez Dexterm.