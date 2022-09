Les caisses maladie ne maîtrisent pas leurs coûts

Santé : Les frais administratifs par assuré ont pris l’ascenseur

C’est ce mardi que nous saurons de combien notre facture pour les primes maladie va augmenter en 2023. Et la douloureuse promet d’être salée. Selon la «SonntagsZeitung», on peut s’attendre à une hausse moyenne de 8 à 10%. En cause, des coûts plus élevés dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les pharmacies, les EMS et les soins à domicile.