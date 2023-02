Bienne (BE) : Les frais de police ne seront pas envoyés aux manifestants

Dans le cadre d’une révision du règlement de la police locale, le PLR et l’UDC biennois souhaitaient répercuter les frais de police aux participants de manifestations qui dégénéreraient, dans un souci de responsabilisation. Mais au 21 janvier, ceux-ci n’ont récolté qu’un peu plus d’un millier de signatures sur les 1520 nécessaires pour faire voter la population, rapporte «Le Journal du Jura». La gauche avait invoqué la liberté d’expression. C’est donc bel et bien la collectivité publique qui paiera, comme l’avait décidé le législatif de la Ville.