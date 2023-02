Trafic routier : Les frais kilométriques revus à la hausse pour 2023

Depuis quelques mois, le prix des voitures neuves est plus cher. Le TCS a calculé que les frais kilométriques devaient augmenter de 4 centimes pour s’établir à 75 centimes.

Faire le plein est devenu plus cher, mais l’essence ne représente que 18% des frais globaux d’utilisation d’une voiture. Tamedia AG

Vous roulez avec votre voiture privée pour votre travail et vous vous faites rembourser les frais kilométriques? Bonne nouvelle, ils seront peut-être revus à la hausse par votre entreprise si celle-ci applique les tarifs du TCS. En effet, ce dernier a calculé qu’ils devaient s’élever désormais à 75 centimes en 2023, soit 4 centimes de plus qu’en 2022, fait-il savoir mercredi dans un communiqué.

Le TCS relève que ces derniers mois, rouler en voiture coûte plus cher en raison de la situation économique. «Ce phénomène résulte de problèmes d’approvisionnement, de la pénurie de semi-conducteurs et de la hausse du coût des matières premières, qui ont poussé les constructeurs automobiles à augmenter parfois fortement leurs prix», explique-t-il. Sans oublier l’entrée en vigueur de nouvelles normes pour les systèmes d’assistance et une réglementation plus sévère sur les émissions des moteurs thermiques. Corollaire: le prix des voitures neuves a pris l’ascenseur.

Facteur principal: le prix neuf des voitures

Le TCS a donc fait ses estimations sur la base d’un véhicule thermique type dont il a revu le prix neuf à 39’000 francs (contre 35’000 en 2022) et qui roule 15’000 km/an. Selon les méthodes de calcul, cette voiture génère des frais fixes de 6543 francs et des frais variables de 4717 francs par an. Soit un total de 11’260 francs, et donc un prix au kilomètre de 75 centimes. En outre, les véhicules sont amortis au bout de 9 ans et 135’000 kilomètres.

Pour rappel, les coûts fixes englobent l’amortissement, le rendement du capital investi, la taxe sur la circulation routière, l’assurance responsabilité civile, la casco, les frais accessoires, les frais de garage et l’entretien du véhicule. Quant aux coûts variables, ils dépendent du kilométrage et regroupent la dépréciation, les frais de carburant, l’usure des pneus et les réparations.

TCS

L’essence ne compte que pour 18% dans les frais totaux Le TCS souligne que même si le prix des carburants restait élevé en 2023, l’impact sur les frais kilométriques restera modéré. Car le carburant ne compte que pour 18% dans le total des frais d’utilisation. Ainsi une hausse de l’essence de 16 centimes le litre engendre des frais totaux en hausse de 1 centime par kilomètre. Une hausse de 48 centimes le litre représente quant à elle une augmentation de 3 centimes par kilomètre.