Les fraises des bois «se souviennent» du stress

Étude : Les fraises des bois «se souviennent» des situations de stress

En raison du changement climatique, les plantes sont confrontées plus souvent et à des intervalles plus courts à des situations de stress: sécheresse, forte chaleur, précipitations intenses, froid et modification de la salinité des sols. «Pour s’adapter à ces conditions changeantes, les plantes ont développé diverses stratégies. L’une d’entre elles est la modification du patrimoine génétique», révèle ce jeudi l’Agroscope qui a mené une étude sur les fraises des bois ( voir encadré).