Manifestation : Les Français dans la rue pour défendre le droit à l’avortement des Américaines

Des centaines de personnes ont manifesté ce samedi dans plusieurs villes de l’Hexagone pour protester contre la décision de la Cour suprême américaine d’interdire le droit à l’IVG.

«De New York jusqu’à Paris, avortement libre et gratuit»

Les manifestants – dont des hommes et beaucoup de très jeunes femmes – ont défilé en chantant «De New York jusqu’à Paris, avortement libre et gratuit» ou encore «L’IVG, on s’est battu pour la gagner, on se battra pour la garder». «L’IVG sauve des vies», «Keep your laws off my body» (Ôte tes lois de mon corps), «Laissez les femmes tranquilles pour une fois», pouvait-on lire sur les pancartes des participants. Beaucoup étaient écrites en anglais.