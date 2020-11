Covid-19 : Les Français espèrent ce soir un léger assouplissement

Le chef de l’Etat doit s’adresser à la nation ce mardi soir. Les restrictions sanitaires devraient être allégées mais rien de mirobolant non plus.

Emmanuel Macron s’adresse de nouveau aux Français mardi à 20 heures pour desserrer un peu l’étau du confinement et fixer le cap dans la crise sanitaire, alors que le pays espère une bouffée d’air à l’approche des fêtes de Noël.

Cette fois-ci, l’incertitude est moins grande car le cadre général des annonces est déjà connu: l’allègement des contraintes se fera en trois phases: autour du 1er décembre, puis avant les congés de Noël et enfin début 2021.

Emmanuel Macron a promis qu’il allait donner «de la cohérence, de la clarté, un cap» pour «savoir ensemble où nous allons et comment y aller».

Cadeaux de Noël

Comme leurs voisins, les Français aimeraient en particulier être fixés sur les vacances: pourront-ils se déplacer et se réunir en famille? Probablement, mais avec des limites, un possible couvre-feu et un appel à la responsabilisation.