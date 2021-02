Football : Les Français font gagner le Real

Benzema et Mendy ont marqué les buts de la victoire des Madrilènes contre Getafe.

Le Real Madrid s’est imposé 2-0 face à Getafe, dans un match en retard de la première journée de Liga, grâce à deux buts des Français Karim Benzema et Ferland Mendy, et prend provisoirement la deuxième place du championnat. Avec 46 points, les Madrilènes passent devant le FC Barcelone (43 points), avant la 23e journée, et reviennent à 5 points de l’Atlético Madrid, leader avec deux matches en retard à jouer.