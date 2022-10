TotalEnergies en grève : Les Français galèrent pour faire le plein d’essence

«On a eu notre dernière livraison de camion le 29 septembre. Ça tient à peu près deux jours et c’est fini. On est à sec depuis dimanche.» Le gérant d’une station TotalEnergies d’un quartier populaire de Paris ne cache pas son dépit. Ses pompes sont entourées d’un ruban de signalisation rouge et blanc pour inciter les automobilistes à poursuivre leur quête un peu plus loin. «Vous avez du diesel?» s’enquiert un client, passant la tête à travers l’embrasure, avant de repartir sans demander son reste lorsqu’on lui répond par la négative.