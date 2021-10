Economie – Les Français ont le moral qui baisse

Économie : Les Français ont le moral qui baisse

La part des ménages qui s’inquiètent pour leur situation financière à venir a augmenté en octobre, annonce mercredi l’Insee. L’explosion des prix de l’énergie pourrait être en cause.

La part des ménages qui considèrent que les prix ont augmenté au cours des 12 derniers mois est «en très forte hausse» et atteint son plus haut niveau depuis 2012.

Le moral des ménages repart à la baisse en octobre, les Français s’inquiétant davantage pour leur situation financière à venir et leur capacité d’épargne future, rapporte l’Insee mercredi. L’indicateur synthétique mesurant cette confiance est retombé à 99, soit en dessous de sa moyenne de longue période qui est de 100, contre 101 en septembre, selon l’Institut national des statistiques.

«En octobre, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s’améliorer au cours des douze prochains mois est en baisse», constate l’Insee dans son communiqué, sur fond de rebond de l’inflation et de très forte hausse des prix de l’énergie.

La part des ménages qui considèrent que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois est «en très forte hausse» et atteint son plus haut niveau depuis 2012. «Les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont eux aussi plus nombreux en octobre», précise le communiqué.