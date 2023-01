Les Français veulent Mbappé comme capitaine

Trois noms

Bien sûr, il y a le phénomène, Kylian Mbappé. Il n’a peut-être que 24 ans, mais il incarne une génération plus ambitieuse que jamais et comme le buteur aime les responsabilités, sa candidature est évidente, pour autant qu’il soit d’accord d’endosser le costume.

Le vote des Français

Qui portera le brassard pour les Tricolores en mars, lors du début des qualifications pour l’Euro 2024? Didier Deschamps pourrait avoir son mot à dire. En réalité, deux noms s’imposent surtout à lui. Varane, le vice-capitaine déjà en place, serait le choix de la logique, d’une forme de continuité. Mbappé, ce serait un signal important: une responsabilité de plus pour le jeune prodige, qui peut être un trait d’union entre les plus jeunes et les plus expérimentés.