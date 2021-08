Bulle (FR) - Les Francomanias, presque un festival normal

«On voulait justement faire un festival qui ressemble le plus possible à celui d’une édition normale. On a gardé les grandes lignes de notre identité: des artistes francophones et des petites jauges (ndlr: 550 personnes dans la cour du Château) avec lesquelles on travaille maintenant depuis des années», confirme Emmanuel Colliard. Le programmateur des Francomanias se félicite d’avoir «presque tous les artistes que j’avais envie d’inviter». «Ce sont des francophones et non des Américains ou des Britanniques, avec qui l’incertitude était plus grande. Ensuite, certains groupes étaient prévus en 2020 et j’ai pu en avoir d’autres simplement parce qu’il y a moins de manifestations», détaille le Fribourgeois. Il précise qu’étant donné l’absence de live ces derniers mois, il a dû changer sa façon de faire: «Sans pouvoir me baser sur mon expérience, j’ai aussi fonctionné à l’envie.»