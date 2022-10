Guerre en Ukraine : Les frappes russes de lundi «pourraient avoir violé» le droit de la guerre

Les bombardements russes de lundi «pourraient avoir violé» le droit de la guerre et représenter des crimes de guerre si les cibles civiles «ont été visées intentionnellement», a affirmé l’ONU mardi.

«Cibler des attaques directement contre des civils et des infrastructures civiles – c’est-à-dire qui ne sont pas des objectifs militaires – est un crime de guerre», a-t-elle souligné. Selon le bilan du Haut-Commissariat, au moins 12 civils ont été tués et plus d’une centaine blessés.