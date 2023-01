Guerre en Ukraine : Les frappes russes du Nouvel an ont fait quatre morts et 50 blessés

Les autorités ukrainiennes ont fait part dimanche d’un bilan de quatre morts et 50 blessés dans les frappes russes menées peu avant et juste après le Nouvel an, qui ont visé selon Moscou des installations de fabrication de drones. Ces attaques ont visé notamment la capitale, Kiev, et sept autres régions ukrainiennes, selon le dernier bilan des autorités locales et régionales.