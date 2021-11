Chine : Les fraudeurs se mettent à la monnaie numérique

Le yuan numérique est un nouveau moyen de paiement électronique sur smartphone, mais il suscite déjà l’appétit des fraudeurs, en Chine.

Elle n’est pas encore officiellement lancée, mais la monnaie numérique chinoise a déjà ses fraudeurs: la police a annoncé mercredi l’arrestation d’un homme accusé d’une escroquerie lui ayant permis de dérober plus de 300’000 yuans (43’715 francs environ).

Le yuan numérique est un nouveau moyen de paiement électronique sur smartphone, potentiellement amené à remplacer les pièces et les billets à l’incontournable effigie de Mao. La Chine, qui planche depuis 2014 sur une monnaie numérique, accélère ces derniers mois les expérimentations à grande échelle sans pour autant la lancer officiellement.

Il usurpe une identité

Les particuliers peuvent ainsi déjà créer un porte-monnaie numérique en quelques minutes depuis leur téléphone et le yuan numérique est désormais accepté dans un nombre croissant de lieux, dont le métro de Pékin.

Escroquerie pas inhabituelle

Ce type d’escroquerie n’est pas inhabituel en Chine, où les paiements dématérialisés sont largement répandus via les omniprésentes applications WeChat et Alipay. Les arnaques à la toute nouvelle monnaie numérique sont en revanche beaucoup plus rares.