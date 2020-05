Italie

Les «Frecce Tricolori» câlinent l'Italie

Neuf appareils de la patrouille aérienne italienne ont entamé une campagne de cinq jours. Ils survoleront tout le pays de la Lombardie à la Sicile.

Pays durement touché

L'Italie est l'un des pays les plus durement touchés par le coronavirus et commence tout juste à sortir d'un confinement strict. Le 25 mai dernier, le pays enregistrait plus de 229'000 cas confirmés et au moins 32'785 décès liés au Covid-19.