Manifs anti-mesures – Les Freiheitstrychler ont fait le déplacement à Bruxelles

Certains participants ont lancé des pierres et des engins pyrotechniques, la police a répliqué avec du gaz lacrymogène et des canons à eau. Environ 70 manifestants ont été arrêtés. Trois membres des forces de l’ordre et douze manifestants ont été hospitalisés pour des blessures, selon la police.

Les mouvements World Wide Demonstration for Freedom et Europeans United for Freedom, entre autres, ont appelé à cette manifestation. Ils ont expressément invité les personnes d’autres pays à se joindre au rassemblement. Les participants ont notamment brandi des drapeaux polonais, néerlandais et roumains.