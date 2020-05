Gestion de crise à Watford

Les frelons obligés de contre-attaquer

Suspectés de pactiser avec le Covid-19 afin d’éviter la relégation, les joueurs de Watford ne comptent plus se laisser faire. C’est le Belge Christian Kabasele qui vient de répondre aux critiques, non sans humour.

En mars dernier, lorsque le championnat de Premier League s’est arrêté, Watford était en grande difficulté. Avec 27 points, il partageait une des places de relégables avec Bournemouth et West Ham. Seuls Aston Villa (25 points) et Norwich (21 points) faisaient moins bien.

Durant toute la pandémie, les équipes de bas de classement ont été attaquées, surtout lorsque leurs joueurs demandaient de ne pas reprendre la compétition pour des raisons de sécurité. On y voyait là un moyen pour eux d’éviter une possible relégation.

Trois cas positifs à Watford

Les Hornets ont également dû faire face à la critique. Et d’autant plus depuis cinq jours et l’annonce de trois tests positifs au Covid-19, au sein de l’organisation. Le défenseur Adrian Mariappa (33 ans) fait partie des personnes infectées.