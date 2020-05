Cinéma

Les frères Coen au scénario d’un remake de «Scarface»

La troisième version de «Scarface» va être produite par Universal, avec les frères Coen au scénario et Luca Guadagnino à la réalisation.

Le long-métrage, troisième version cinématographique de ce drame sanglant se déroulant dans le monde de la pègre américaine, sera réalisé par Luca Guadagnino («Call Me By Your Name»).