Retrouvailles avec la piste

Les frères Marquez de retour à l'entraînement

Marc et Alex Marquez ont repris un guidon en mains à l'occasion d'un échauffement en motocross.

Les frères Marc et Alex Marquez, respectivement champions du monde en titre de MotoGP et de Moto2, sont revenus à l'entraînement mardi sur un circuit de motocross, après presque deux mois sans moto à cause de la pandémie de coronavirus, a dévoilé Honda jeudi via une vidéo.