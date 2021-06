Votations cantonales : Les Fribourgeois acceptent un soutien de 25 millions à Bluefactory

Ce dimanche, les Fribourgeois ont accepté de justesse l’augmentation de la participation financière de l’État de Fribourg au capital-actions de la société qui gère le parc technologique situé sur l’ancienne brasserie Cardinal.

Le peuple fribourgeois a accepté à 50,5% des voix le soutien de l’État à la société Bluefactory Tous deux propriétaires, le canton et la ville de Fribourg se partageront donc cette facture de 50 millions de francs. Défendu par le Conseil d’État et adopté par le parlement cantonal le 12 février dernier, ce crédit faisait l’objet d’un référendum lancé par l’UDC.

Dans un communiqué, le Conseil d’Etat se réjouit du oui de la population qui «permettra de poursuivre le développement d’un projet ambitieux, mais aussi judicieux et responsable». l’Etat qui veut également «rassurer les opposants en leur affirmant que leur message a été entendu». Le Conseil promet notamment d’être attentif au respect des échéances annoncées et du cadre financier posé.

Situé au cœur de la ville de Fribourg, le quartier d’innovation Blue factory accueille aujourd’hui 55 sociétés et associations. Au total, 340 personnes y travaillent et, à terme, c e chiffre devrait s’élever à 2500 personnes.