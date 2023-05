Votations du 18 juin: Les Fribourgeois doivent se prononcer sur un musée à 65 millions

Le nouveau musée offrira plus de 6000 m² de surfaces utiles, soit près du double de la taille actuelle. © DR/image de synthèse

Outre les votations fédérales, les Fribourgeois se rendront aux urnes le 18 juin pour se prononcer sur un crédit d’engagement de 65,5 millions de francs pour un nouveau Musée d’histoire naturelle (MHN). Il doit permettre de transformer l’ancien dépôt de l’Arsenal 18 à Fribourg pour accueillir le nouveau musée et d’élaborer une nouvelle exposition permanente.

Fondé en 1824, le MHN occupe actuellement le premier étage d’un bâtiment universitaire situé sur le plateau de Pérolles à Fribourg. Il est le site le plus visité du canton avec en moyenne 65’000 visiteurs par an et propose plus de 350 activités par an. Il figure aussi parmi les 50 musées les plus fréquentés de Suisse.

Mais il est vétuste et souffre d’une infrastructure obsolète. Il n’offre en outre pas de possibilité d’améliorations ni d’agrandissement et ne peut plus accueillir un public toujours plus nombreux dans des conditions suffisantes. Raison pour laquelle, le gouvernement et le Grand Conseil se sont décidés pour un nouveau musée en décembre dernier.

Attractivité du canton renforcée

Pour le Conseil d’État, le nouveau MHN, moderne et performant, renforcera l’attractivité du canton et le tourisme. «Il offrira des expositions permanentes et temporaires, des activités culturelles et scientifiques ainsi que des prestations de qualité. Cette expérience muséale profitera à l’ensemble de la population fribourgeoise», assure-t-il. «Il permettra aussi de répondre à long terme aux exigences d’un musée emblématique du canton, et d’investir dans des infrastructures répondant aux besoins», estime-t-il.