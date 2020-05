Restaurants

Les Fribourgeois respectent les règles sanitaires

Il y a une volonté de se conformer aux règles liées au Covid-19 dans les commerces et les restaurants du canton de Fribourg, salue la police cantonale.

La Police cantonale fribourgeoise tire un bilan positif de ses visites dans les restaurants et les commerces pour s’assurer de l’application des règles sanitaires en lien avec le Covid-19. S’y conformer constitue la carte de visite vis-à-vis de la clientèle.

«Respecter les règles est dans l’intérêt des restaurateurs et des commerçants», explique à Keystone-ATS le caporal Jean-Frédéric Heck, chef du poste de Broc de la Police cantonale fribourgeoise. Dans son travail de police de proximité de la Haute et Basse-Gruyère, lui et ses collègues relèvent que les rondes se passent bien depuis le 11 mai.