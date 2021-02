La polémique a déclenché un véritable buzz avec pour cris de ralliement «balance ton prof» ou «balance ton école», précise le quotidien fribourgeois. En effet, le Collectif de la grève féministe et des femmes de Fribourg a invité les gens à dénoncer leurs enseignants et à leur envoyer leurs témoignages pour ensuite les publier en story Instagram. De l’école primaire au cycle d’orientation, en passant par les hautes écoles et les universités, plusieurs niveaux d’études et établissements de la région ont été pointés du doigt.