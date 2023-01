Canton de Berne : Les frites sont en action à la Migros, il vide le congélateur à lui tout seul

«Le contrôle social fait défaut dans le commerce de détail; tout au plus, on reçoit quelques regards de travers», dit le psychologue en économie Christian Fichter. Selon lui, cette attitude n’est pas à adopter par les consommateurs, bien qu’elle ne soit évidemment pas interdite. Si une raison justifiait l’achat en masse d’un produit en action, le client aurait été bien inspiré de s’adresser d’abord au personnel pour demander si cet achat en gros était acceptable ou non, selon lui.