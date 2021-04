Étude de Comparis : «Les fromagers plus solvables que les informaticiens»

Une analyse dresse le classement des secteurs économiques où les personnes ont la meilleure capacité de paiement. La pandémie a influencé le classement.

Chez les bas revenus, les femmes gèrent mieux leur budget que les hommes. 20min/Michael Scherrer

«Ce ne sont pas les banquiers, les avocats ou les informaticiens qui sont les plus solvables en Suisse, mais les technologues du lait et les fromagers»: tel est le constat tiré par l’étude réalisée par Comparis et la société d’information financière CRIF. Parmi les observations citées, la pandémie a eu un impact sur les résultats.

Ainsi, «la plupart des producteurs de denrées alimentaires et des fournisseurs surmontent bien la crise. À l’inverse, la situation est difficile pour les chauffeuses et chauffeurs de taxi, de même que pour les gérants et employés de boîtes de nuit et de bars», lit-on dans le communiqué de presse.

Les plus riches ne s’en sortent pas toujours mieux

Autre constat, ce ne sont pas forcément ceux qui sont les mieux payés qui sont les plus solvables. «Même les personnes disposant de revenus élevés ou très élevés ne gèrent pas toujours bien leurs finances et leur capacité de remboursement peut être mauvaise», dit le communiqué. Par exemple, le score de solvabilité moyen est très légèrement plus élevé parmi ceux qui ont un revenu mensuel brut moyen de 7530 francs et de 6920 francs, par rapport à ceux qui ont un revenu au-delà de 10’000 francs.

Enfin, des différences entre femmes et hommes ont été constatées. Chez les bas et moyens revenus, les femmes ont un meilleur score de solvabilité. La situation s’inverse quand on va au-delà de 8’000 francs de revenu. «Visiblement, les femmes savent mieux gérer leur argent que les hommes quand le budget est plus serré», note l’expert de Comparis Michael Kuhn.