Statistique : Les frontaliers continuent d’affluer au 2e trimestre

La Suisse compte toujours plus de frontaliers. Fin juin, on dénombrait environ 370’000 étrangers ayant une autorisation frontalière (livret G) et qui travaillaient dans notre pays. Leur nombre total s’est accru de 6% par rapport au 2e trimestre 2021, et même de 16,1% par rapport à 2017 (318’000 personnes).