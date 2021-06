Statistiques - Les frontaliers cruciaux pour l’emploi au Tessin et à Genève

La majorité des frontaliers travaillaient dans un canton contigu à notre pays fin 2020. Avec plus de 90’000 personnes, leur nombre absolu était le plus élevé dans le canton de Genève. Leur part dans l’emploi total se montait par contre à 29% dans le canton du Tessin et à 24% dans celui de Genève. Ce bassin de travailleurs est donc encore plus fondamental en Suisse italienne qu’il ne l’est dans le canton du bout du lac.