Conseil des États - Les frontaliers doivent pouvoir voyager même lors d’une pandémie

Chaque jour, plus de 130’000 frontaliers passent la frontière pour travailler dans la région lémanique.

Il faut garantir la liberté de voyager et la mobilité des frontaliers ainsi que celle des habitants ayant un lien particulier (personnel, familial ou professionnel) avec le bassin frontalier. Le Conseil des États a accepté lundi par 29 voix contre 7 une motion en ce sens de la sénatrice Eva Herzog (PS/BS) qui demande de compléter la loi sur les épidémies. Une disposition pour leur garantir les déplacements a été prévue dans la loi Covid-19, via une proposition de Carlo Sommaruga (PS/GE), mais elle n’est en vigueur que jusqu’à fin 2021.

«Chaque jour, 340’000 frontaliers viennent travailler en Suisse; ils sont plus de 130’000 rien que dans la région lémanique, et quelque 70’000 dans la région de Bâle de même qu’au Tessin», explique la motionnaire. «Les hôpitaux, les restaurants, le commerce de détail et l’industrie ont grandement besoin d’eux. Les images de couples séparés par des barrières nous rappellent des époques que l’on pensait révolues».