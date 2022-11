Suisse/France : Les frontières neuchâteloise et jurassienne passées au peigne fin

Voilà trois ans qu’aucune opération de cette ampleur n'avait été menée. Mardi, douaniers, policiers et gendarmes, français et suisses, ont mis en place des contrôles minutieux du trafic frontalier. Cet engagement s’est traduit par un déploiement, côté français, sur les départements du Doubs et du Territoire de Belfort et, côté suisse, sur les cantons de Neuchâtel et du Jura, alliant points de contrôle fixes sur les axes principaux et contrôles aléatoires mobiles sur les routes moins fréquentées. Par ailleurs, un dispositif a aussi été mis en place dans les trains, avec une équipe de contrôleurs de la SNCF, sur la ligne ferroviaire Valdahon/La Chaux-de-Fonds.