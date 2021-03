Stratégies de bataille dans les autres communes

D’autres communes vaudoises préparent leur second tour et finalisent les listes de candidats pour leur exécutif. À Yverdon-les-Bains, après le camouflet du premier tour, le syndic PLR Jean-Daniel Carrard et ses colistiers Gloria Capt (PLR), Christian Weiler (PLR) et Pascal Gafner (UDC) sont d’attaque pour le second tour. «Nous sommes menés par 3 à 0 à la mi-temps mais le match n’est pas terminé», a imagé Jean-Daniel Carrard, dans la lancée d’une opération «Remontada». La gauche sera représentée par Jean-Claude Ruchet (PS) et Benoist Guillard (Vert). Pour rappel, au premier tour, les socialistes Pierre Dessemontet et Brenda Tuosto et la verte Carmen Tanner ont été élus.