agriculture - Les fruits et légumes de saison victimes du mauvais temps

Les fraises sont encore vertes. Les brocolis et les asperges ne poussent pas. La situation actuelle des fruits et légumes de saison en Suisse est mise à mal par un mois de mai particulièrement pluvieux.

«Il y a un an, nous étions déjà en mesure de procéder à une récolte complète», a indiqué à Blick Johann Gerber, agriculteur et producteur de fraises à Langnau im Emmental (BE) en guise de comparaison. Cette année, beaucoup de ses fraisiers ne sont même pas encore en floraison. La récolte a 21 jours de retard. Elle devrait donc commencer début juin, pour autant que la météo s’améliore.

L’importation, l’alternative pour les supermarchés

Pour pallier les retards de la production suisse, les supermarchés – comme Coop et Migros – importent leurs produits de l’Union européenne. Au grand dam des petits producteurs. «Le brocoli et le fenouil ont à peine poussé, alors que c’est la saison», s’inquiète Patricia Fust, agricultrice. Les tomates et les piments poussent également plus lentement.