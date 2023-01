Bâle-Ville: début de la vente libre de cannabis en pharmacie, une première en Suisse

Bâle : «Les fumeurs de joints sont aussi des gens normaux»

Une majorité d’hommes se sont inscrits (302) et la moyenne d’âge des participants est de 36 ans. Il faut avoir plus de 18 ans et être déjà un consommateur de cannabis pour prendre part à cette étude prévue sur 3 ans et autorisée par l’OFSP et le canton de Bâle-Ville.