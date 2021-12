Cigarettes électroniques – Les fumeurs, taxés à nouveau, vont renflouer un peu les caisses AVS et AI

Berne ne voulait pas que les fumeurs arrêtent la clope

La Confédération donne un peu d’historique. Jusqu’en 2012, les e-cigarettes étaient soumises à l’impôt sur le tabac. Un parlementaire avait, en 2011, jugé qu’abolir cet impôt permettrait de pousser les fumeurs «traditionnels» à quitter la clope pour se tourner vers les cigarettes électroniques. Le Conseil fédéral, lui, ne le voulait pas et ce, pour des raisons purement économiques et bien loin de considérations de santé publique. «L’impôt sur le tabac visait principalement à générer des recettes pour l’AVS et l’AI. Il convenait de prêter attention au risque que de nouveaux produits ne finissent de plus en plus par se substituer aux cigarettes classiques, ce qui pouvait entraîner des pertes de recettes pour les services sociaux», rappelle-t-il dans son rapport.