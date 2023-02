Pakistan : Les funérailles de l’ex-président Musharraf ont eu lieu

Personnage contesté

Au Pakistan, où l’armée est toujours extrêmement puissante même si elle n’est plus au pouvoir, le général Musharraf reste un personnage contesté. Dans son éditorial lundi, Dawn, le principal quotidien anglophone du pays, l’a décrit comme «une sorte d’énigme, son régime autoritaire ayant été émaillé de réformes libérales». «Cependant, les erreurs de feu le général ont été considérables, la principale et la plus impardonnable étant d’avoir fait dérailler le processus constitutionnel», a ajouté le journal.