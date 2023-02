Etats-Unis : Les funérailles de Tyre Nichols, l’occasion d’«agir» contre les violences policières 

États-Unis : Les funérailles de Tyre Nichols, l’occasion d’«agir» contre les violences policières

En présence d’un frère de George Floyd

En plus du frère de George Floyd, la mère de Breonna Taylor, Tamika Palmer, doit également être présente. Breonna Taylor, une Afro-Américaine de 26 ans, avait été abattue en pleine nuit par la police dans son appartement du Kentucky en 2020 et était devenue une icône du mouvement «Black Lives Matter» (Les vies noires comptent).

Calvaire

Lors d’un appel téléphonique qu’il a décrit comme «plein d’émotion», «la vice-présidente a pu consoler Mme Wells et même l’aider à sourire», a affirmé Ben Crump, qui a également représenté la famille Floyd et s’est spécialisé dans la défense de victimes de violences policières.

Coup de téléphone de Biden

«Personne n’a fait preuve d’humanité»

Les images insoutenables de l’interpellation et des coups infligés au jeune homme par les agents ont été diffusées, sans coupes, par les plus grandes chaînes du pays, faisant craindre un embrasement social aux autorités.

Les cinq policiers impliqués ont été licenciés et inculpés pour meurtre. L’Unité Scorpion à laquelle ils appartenaient, et qui avait pour mission de faire baisser le nombre d'activités illégales dans les quartiers sensibles en y déployant un plus grand nombre de policiers, a été démantelée. Trois pompiers ont été limogés en lien avec les faits et deux autres policiers suspendus. Pendant l’interpellation, «personne n’a fait preuve d’humanité envers Tyre Nichols, et ceux qui sont responsables doivent rendre des comptes», a dit Ben Crump.