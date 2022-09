Japon : Les funérailles pour Shinzo Abe vont coûter 12 millions de francs

Le gouvernement nippon avait déjà annoncé un coût de près de 250 millions de yens pour la cérémonie elle-même et prévenu que la facture finale serait plus importante à cause des coûts de sécurité et d’accueil de nombreux dignitaires étrangers.