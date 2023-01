Hockey sur glace: Les futures stars du hockey à Porrentruy et Bâle dans moins de 100 jours

Du 20 au 30 avril 2023, Porrentruy accueillera conjointement avec Bâle (site principal), le Championnat du monde masculin des moins de 18 ans. La compétition regroupera les 10 meilleures nations mondiales. Cet événement sera le premier d’envergure internationale organisé dans la patinoire du HC Ajoie, rénovée et inaugurée en 2022. C’est aussi la première fois que cette compétition est organisée en Suisse romande.

Tandis que la Suisse sera basée à Bâle dans un groupe composé des Etats-Unis, de la Finlande, de la Norvège et de la Lettonie, le site jurassien accueillera la Suède, championne du monde en titre, ainsi que le Canada, vainqueur de l’édition précédente. L’Allemagne, la Tchéquie et la Slovaquie évolueront également à Porrentruy.

Les meilleurs espoirs mondiaux seront plus tard courtisés par des clubs de NHL, où certains deviendront des stars dans la meilleure ligue de la planète. En 2015, le Mondial des moins de 18 ans avait eu lieu à Zoug et Lucerne. Parmi les joueurs présents à l’époque lors du précédent tournoi en Suisse? Auston Matthews (Toronto Maple Leafs), Patrik Laine (Columbus Blue Jackets) et Matthew Tkatchuk (Florida Panthers), pour n’en citer que quelques-uns.