Les Allemands, qui alignaient une équipe «B», ont marqué par Julian Draxler (45e+1), Florian Neuhaus (58e) et Lucas Waldschmidt (81e). Mais ils ont été rejoints à chaque fois, par Ozan Tufan (50e), Efecan Karaca (67e) et par Kenan Karaman dans le temps additionnel (90e+4).

Certes les stars de l’équipe, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka et autres Toni Kroos n’entreront en lice que pour la Ligue des nations, samedi contre l’Ukraine à Kiev, puis contre la Suisse mardi à Cologne.

Manque de rigueur

«Ces matches-là sont faits pour voir quels joueurs peuvent venir renforcer notre équipe type dans un futur proche», avait-il lancé en début de semaine: «C’est une chance: qui se montre, et comment? Dans quel état d’esprit? Comment les consignes sont-elles appliquées?».

Cette équipe «réserve» est donc entrée très sérieusement dans le match, avec la volonté de jouer et de combiner: un peu de lenteur, par manque d’automatismes, a cependant empêché longtemps les attaquants d’être véritablement dangereux.

Julian Draxler a pris à bras-le-corps son rôle de capitaine d’un soir et de meneur de jeu. Le Parisien s’est récompensé d’une bonne première période en ouvrant le score dans le temps additionnel avant la pause, d’un subtil extérieur du pied devant le gardien, après avoir été servi en profondeur par Havertz.

Mais les Turcs n’ont jamais rien lâché, et ont profité froidement du manque de rigueur des jeunes Allemands en défense.

L’Espagne ne marque pas

L’Italie facile

Une Italie expérimentale, sans ses titulaires habituels, s’est baladée face à une bien faible Moldavie (6-0), mercredi à Florence, l’occasion pour les nouveaux de se montrer et pour El Shaawary de signer son premier doublé avec les Azzurri.

Cette équipe B, sans Verratti, Immobile, Chiesa, Bonucci et consorts, a poursuivi sa série d’invincibilité avec désormais 17 matches consécutifs sans défaite (14 victoires, 3 nuls).

Giroud dépasse Platini

Les hommes de Didier Deschamps ont bien préparé le choc contre le Portugal dimanche en Ligue des nations au Stade de France, avec des buts d’Eduardo Camavinga (9e), de Corentin Tolisso (65e), de Kylian Mbappé (82e) et d’Antoine Griezmann (89e). L’Ukraine a inscrit un but contre son camp (40e) et sauvé l’honneur par Tsygankov (53e).