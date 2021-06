Fribourg : Les futurs enseignants sous un même toit

Qu’ils se destinent au primaire ou au secondaire, les profs de demain seront bientôt tous formés à l’Université.

Ce regroupement complet favorisera de plus grandes synergies et coopérations dans l’ensemble du domaine. Il renforcera les activités de l’Université de Fribourg au niveau national, il donnera plus de poids à la formation à l’enseignement du canton et confirmera le bilinguisme en tant que force et spécificité attractive.