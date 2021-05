Neuchâtel : Les futurs ingénieurs réunis sur un seul site

Les deux unités actuelles de la Haute Ecole Arc Ingénierie vont se regrouper au Locle.

Dans la volonté de développer sa présence dans les Montagnes neuchâteloises ainsi que de renforcer les synergies, la Haute Ecole Arc Ingénierie souhaite regrouper ses activités du Locle et de la Chaux-de-Fonds. Elle s’installera dans un bâtiment qui sera entièrement rénové par l’État de Neuchâtel, à la rue de l’Hôtel-de-Ville 7 au Locle.

A l’horizon 2026, les deux unités actuelles pourront ainsi être réunies sur un seul site, localisé au centre-ville et bien desservi par les transports publics. Le bâtiment offrira, en outre, une intéressante réserve de capacités pour accueillir de nouveaux projets de développement.

La proximité immédiate du futur pôle technologie et industrie du CIFOM permettra de générer un effet de campus. Et cela favorisera l’attractivité de la HE-Arc auprès de nouveaux étudiants issus des filières professionnelles. En parallèle, le site de Microcity dans les Montagnes neuchâteloises prévoit de suivre le mouvement et de rejoindre également Le Locle afin de garantir au mieux la continuité des échanges.