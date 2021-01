Fribourg : Les futurs médecins pestent contre le renvoi des examens

Les épreuves en présentiel ont été annulées par la Faculté de médecine.

En marge d’avoir bûché pour rien, ce qui énerve les futurs médecins, c’est que, lors de la session d’été, la matière à assimiler sera si dense qu’elle en deviendra indigérable. Certes, ils pourront déplacer une partie des examens en septembre, mais cela équivaut à prendre le risque de devoir refaire leur année en cas d’échec. De plus, ils sont nombreux à travailler durant les vacances pour gagner de l’argent, ce qui complique les révisions. Ces examens ne peuvent pas non plus être passés en ligne, puisqu’ils ont le statut d’exception. «Le cursus en médecine est particulier. Nous devons garantir qu’il n’y a pas de tricherie et garder un haut niveau d’exigence», commente Raphaël Bonvin, vice-président de la section de médecine.